Мир 04 декабря 2022, 09:23 Британского наемника ВСУ шокировали снег и мороз Британский наемник ВСУ Макдональд пожаловался на плохую погоду на Украине YouTube

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Снег и морозы на Украине стали неожиданностью для иностранных военных ВСУ, рассказал в интервью ведущему YouTube-канала Lindybeige британский наемник Джозеф Макдональд. Он добавил, что «настоящая зима» стала для них шоком.

Макдональд рассказал, что отправился на Украину из Варшавы. Уже на польско-украинской границе наемники заподозрили неладное — было холодно и лежал снег.

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«Несмотря на то что в Британии в марте уже цвели цветы и пели птицы, мы обнаружили себя посреди настоящей зимы, это стало для нас шоком», — признался британский военный.

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Ранее иностранные наемники ВСУ пожаловались на сокращение зарплаты. По словам командира российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд, в начале спецоперации «солдатам удачи» платили около полутора тысяч евро в день, но теперь им платят только тысячу.

Еще один британский наемник Шариф Амин вернулся домой. Боец по прозвищу Рэмбо «устал от военных действий». Друзьям военного пришлось собирать деньги, чтобы оплатить ему дорогу на родину.