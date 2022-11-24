24 ноября 2022, 06:16
Наемники ВСУ пожаловались на низкую зарплату
Командир отряда «Крым» рассказал, что иностранные наемники ВСУ получают 1000 евро в день
Иностранным наемникам Вооруженных сил Украины сократили гонорар почти в полтора раза. Сейчас они получают по тысяче евро в день, рассказал РИА «Новости» командир российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд.
Украинские военнопленные пожаловались на то, что командование стало платить меньше. Если в начале спецоперации иностранные наемники получали по 1250—1500 евро в день, то теперь только 1000 евро. Это подтвердили данные, полученные из радиоперехватов.
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От экономии особенно пострадали граждане Польши, которые приехали в подконтрольную киевскому режиму часть Запорожской области сражаться на стороне Украины.
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Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов рассказал журналистам, что в украинской армии больше всего польских наемников. Привлекли также американцев, немцев, англичан и румын. Некоторым бойцам, например, Шарифу Амину по прозвищу британский Рэмбо, не хватило денег на то, чтобы вернуться домой. Он даже объявил сбор пожертвований на обратный билет.
ВСУ
Зарплаты
Специальная военная операция РФ на Украине
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