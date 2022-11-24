Спецоперация 24 ноября 2022, 06:16 Наемники ВСУ пожаловались на низкую зарплату Командир отряда «Крым» рассказал, что иностранные наемники ВСУ получают 1000 евро в день РИА «Новости»

Читать 360tv в

Иностранным наемникам Вооруженных сил Украины сократили гонорар почти в полтора раза. Сейчас они получают по тысяче евро в день, рассказал РИА «Новости» командир российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд.

Украинские военнопленные пожаловались на то, что командование стало платить меньше. Если в начале спецоперации иностранные наемники получали по 1250—1500 евро в день, то теперь только 1000 евро. Это подтвердили данные, полученные из радиоперехватов.

Реклама

От экономии особенно пострадали граждане Польши, которые приехали в подконтрольную киевскому режиму часть Запорожской области сражаться на стороне Украины.

Реклама

Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов рассказал журналистам, что в украинской армии больше всего польских наемников. Привлекли также американцев, немцев, англичан и румын. Некоторым бойцам, например, Шарифу Амину по прозвищу британский Рэмбо, не хватило денег на то, чтобы вернуться домой. Он даже объявил сбор пожертвований на обратный билет.