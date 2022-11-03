«Устал от военных действий». Британский Рэмбо решил сбежать со службы в ВСУ | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 15:20 «Устал от военных действий». Британский Рэмбо решил сбежать со службы в ВСУ Exxpress: британский наемник по прозвищу Рэмбо после артобстрела отказался воевать за ВСУ

Читать 360tv в

Британец Шариф Амин по прозвищу Рэмбо решил вернуться на родину. Он был наемником Вооруженных сил Украины, но, как и многие сослуживцы, устал об боевых действий. Об этом сообщил сайт Exxpress.

«Друзья собирают пожертвования на его обратный транспорт с Украины. <…> Рэмбо, как называли его товарищи, устал от военных действий — как и многие другие добровольцы», — сообщил журналист.

Реклама

Мужчина 40 лет попал под обстрел и получил серьезные ранения. В его послужном списке — война в Афганистане, служба в элитном британском батальоне, а теперь на стороне киевского режима. Наемника вместе с украинскими солдатами дислоцировали «глубоко в тыл русских».

Реклама

Он лежал в окопе, когда артиллеристы открыли огонь. Товарищ Шарифа Амина умер, и его тело отбросило на бойца, как куклу. Он был уверен, что тоже умрет. Бойца достали от увезли в госпиталь. У него ранены правая рука и нога, осколки прошли через спину и задели легкое.

Британец в числе других 7300 наемников поехал на Украину. По данным издания, 2700 из них уже мертвы. Многие из выживших решили вернуться, потому что не представляли, насколько жестоким окажется этот конфликт.