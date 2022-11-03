«Устал от военных действий». Британский Рэмбо решил сбежать со службы в ВСУ | 360°

03 ноября 2022, 15:20
«Устал от военных действий». Британский Рэмбо решил сбежать со службы в ВСУ
Exxpress: британский наемник по прозвищу Рэмбо после артобстрела отказался воевать за ВСУ
Британец Шариф Амин по прозвищу Рэмбо решил вернуться на родину. Он был наемником Вооруженных сил Украины, но, как и многие сослуживцы, устал об боевых действий. Об этом сообщил сайт Exxpress.
«Друзья собирают пожертвования на его обратный транспорт с Украины. <…> Рэмбо, как называли его товарищи, устал от военных действий — как и многие другие добровольцы», — сообщил журналист.
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Мужчина 40 лет попал под обстрел и получил серьезные ранения. В его послужном списке — война в Афганистане, служба в элитном британском батальоне, а теперь на стороне киевского режима. Наемника вместе с украинскими солдатами дислоцировали «глубоко в тыл русских».
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Он лежал в окопе, когда артиллеристы открыли огонь. Товарищ Шарифа Амина умер, и его тело отбросило на бойца, как куклу. Он был уверен, что тоже умрет. Бойца достали от увезли в госпиталь. У него ранены правая рука и нога, осколки прошли через спину и задели легкое.
Британец в числе других 7300 наемников поехал на Украину. По данным издания, 2700 из них уже мертвы. Многие из выживших решили вернуться, потому что не представляли, насколько жестоким окажется этот конфликт.
Великобритания
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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