Мир 22 февраля 2024, 08:45 Россия лишила Великобританию рыбы, которую англичане ели почти 70 лет Спикер Госдумы Володин: Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет Unsplash

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Денонсация соглашения с правительством Великобритании о рыболовстве привела к тому, что Россия возвратила себе природные богатства, на которых долгие годы жили англичане. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что соглашение подписали 25 мая 1956 года. На протяжении 68 лет оно разрешало британским судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море. Речь идет о территориальных водах СССР, а затем и России.

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«Это было одностороннее решение, взамен наша страна ничего не получала», — уточнил Володин.

За прошлый год британцы отловили 566 тысяч тонн трески и пикши. По словам спикера Госдумы, это 40% от «рыбного меню» Великобритании. При этом страна регулярно объявляет санкции против России. Поэтому президент Владимир Путин решил расторгнуть соглашение, его идею поддержали депутаты.

«Возвратили природные богатства», — подчеркнул политик.

Он добавил, что теперь российские рыбаки смогут больше добывать рыбы в Баренцевом море.