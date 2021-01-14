Британский штамм коронавируса дошел до Филиппин

На территории Филиппин выявили британский штамм коронавируса. Наличие мутации уже подтвердило министерство здравоохранения страны.

Специалисты усилили «бимониторниг и контроль на границах Филиппин», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минздрав официально подтверждает обнаружение B1.1.7 SARS-CoV-2 в стране», — отметили в Минздраве. Эта мутация является британским штаммом вируса.

Ее обнаружили у гражданина Филиппин, который вернулся из ОАЭ еще 7 января. Пассажира поместили в карантин по прилету. Его тест на COVID-19 показал положительный результат. Медики направили взятый биоматериал на дальнейшее изучение.

На Филиппинах коронавирусную инфекцию подтвердили у 492 700 человек. Поправились 458 523 заболевших, 9699 скончались.

Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года. По мнению ученых, мутация заразнее предыдущих на 70%. Ее уже нашли во многих странах, в том числе и в России. Штамм завез житель Москвы. Авиасообщение с Британией из-за этого страны приостановили.