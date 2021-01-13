Стали известны симптомы «британского» штамма коронавируса у детей

В частности, у младенцев новый штамм может спровоцировать истерику и плач. 53% детей при коронавирусе жалуются на головную боль, а также на боль в животе. Медики рекомендуют интересоваться у своих детей, не болит ли у них голова, когда появляется боль в животе.

Температура выше 37 градусов и боль в горле тоже могут указывать на наличие в детском организме «британского» штамма. Кроме того, около 35% заболевших страдают от потери аппетита. По словам врачей, чаще всего с этим сталкиваются груднички в возрасте до года.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании в декабре. Ученые полагают, что он заразнее предыдущих на 70%. «Британский» тип вируса выявили уже во многих странах, в том числе и в России. Из-за этого государства перекрывают с Британией авиасообщение. В России ограничение на полеты действует до 1 февраля, уточняет «Газета.ru».