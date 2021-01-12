Стало известно, кто завез в Россию новый штамм коронавируса

Уточняется, что мужчина живет в Лондоне, а в Россию приехал, чтобы отметить Новый год с семьей. Он был не в курсе, что заразен. 21 декабря он получил положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию. В результате он заразил своих родителей и сестру. Сейчас вся семья находится на самоизоляции.

В России приостановлена выдача электронных виз для иностранцев. Причиной стала пандемия коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Выдача электронных виз должна была начаться 1 января. Этот закон был принят в июле прошлого года. Он распространялся на граждан 52 государств, включая страны Евросоюза.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства», — говорится в сообщении.