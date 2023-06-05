Мир 05 июня 2023, 08:55 Британский премьер предложит в Вашингтоне своего кандидата на пост генсека НАТО The Daily Telegraph: премьер Британии Сунак предложит на пост генсека НАТО Бена Уоллеса РИА «Новости»

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Пост нового генсека НАТО может занять министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Именно его кандидатуру решил продвигать во время визита в Вашингтон премьер-министр страны Риши Сунак, сообщили источники The Daily Telegraph.

На Западе началась «закулисная борьба за место Йенса Столтенберга», который решил больше не продлевать полномочия и уйти в отставку осенью 2023 года. Риши Сунак, по словам собеседников издания, в мае на саммите G7 в Хиросиме начал готовить почву для назначения своего кандидата — Бена Уоллеса. Теперь он обсудит это с президентом США Джо Байденом во время ближайшего визита в Вашингтон.

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Шансы министра обороны Великобритании оценили высоко, потому что он стал популярным в Штатах благодаря активному участию в создании коалиции помощи Украине и увеличению военных расходов страны до 2,25% ВВП. Против Бена Уоллеса, по информации газеты, выступят Франция, Германия, а также некоторые другие страны, которые призвали назначить генсеком НАТО женщину. Например, премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Издание Politico назвало в качестве других возможных кандидатов премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, председателя правительства Испании Педро Санчеса, их коллегу из Эстонии Каю Каллас. Некоторые страны предложили выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, несмотря на недовольство Великобритании.