05 июня 2023, 08:55
Британский премьер предложит в Вашингтоне своего кандидата на пост генсека НАТО
The Daily Telegraph: премьер Британии Сунак предложит на пост генсека НАТО Бена Уоллеса
Пост нового генсека НАТО может занять министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Именно его кандидатуру решил продвигать во время визита в Вашингтон премьер-министр страны Риши Сунак, сообщили источники The Daily Telegraph.
На Западе началась «закулисная борьба за место Йенса Столтенберга», который решил больше не продлевать полномочия и уйти в отставку осенью 2023 года. Риши Сунак, по словам собеседников издания, в мае на саммите G7 в Хиросиме начал готовить почву для назначения своего кандидата — Бена Уоллеса. Теперь он обсудит это с президентом США Джо Байденом во время ближайшего визита в Вашингтон.
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Шансы министра обороны Великобритании оценили высоко, потому что он стал популярным в Штатах благодаря активному участию в создании коалиции помощи Украине и увеличению военных расходов страны до 2,25% ВВП. Против Бена Уоллеса, по информации газеты, выступят Франция, Германия, а также некоторые другие страны, которые призвали назначить генсеком НАТО женщину. Например, премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
Издание Politico назвало в качестве других возможных кандидатов премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, председателя правительства Испании Педро Санчеса, их коллегу из Эстонии Каю Каллас. Некоторые страны предложили выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, несмотря на недовольство Великобритании.
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