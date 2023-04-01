Мир 01 апреля 2023, 20:12 Фон дер Ляйен может сменить генсека НАТО. Бундесвер развалила — с альянсом тоже справится Политолог Журавлев: Урсула фон дер Ляйен развалила армию ФРГ, с НАТО тоже справится РИА «Новости»

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Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пророчат место генерального секретаря НАТО. США ее кандидатура кажется максимально подходящей, чего не скажешь о Великобритании. Мы решили напомнить о карьерных достижениях председателя ЕК и понять, что ждет блок в случае, если немецкий политик все-таки сменит в кресле генсека Йенса Столтенберга.

В субботу, 1 апреля, The Sun со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что ряд стран НАТО предлагают фон дер Ляйен возглавить альянс после ухода Столтенберга.

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Вместе с тем, по данным газеты, она с высокой вероятностью может столкнуться с сопротивлением Великобритании. Собеседник издания пояснил, что британская сторона собирается напомнить другим членам блока о неэффективной работе главы ЕК на посту главы Минобороны Германии с 2013 по 2019 год и низких результатах деятельности.

РИА «Новости»

А неудач там действительно хватало. Фон дер Ляйен критиковали за несоответствующее состояние военной техники. Bild в 2017 году опубликовала информацию, что для использования пригодна только половина имеющихся у страны танков, треть вертолетов и ни одной подлодки. Эффективно? Навряд ли.

Осенью 2018 года берлинская прокуратура проверяла деятельности фон дер Ляйен из-за подозрений в фиктивном предпринимательстве. Правоохранители тогда получили данные, что к работе в Минобороны привлекали сторонних консультантов в качестве сотрудников.

В начале 2019 года в бундестаге решили создать комиссии для выяснения всех обстоятельств. В середине июля фон дер Ляйен заявила, что уходит в отставку. Вскоре ее избрали на пост председателя ЕК.

РИА «Новости»

В начале марта глава ЕК отправилась с визитом в Канаду и США. La Repubblica тогда сообщила, что среди тем, которые она собирается обсуждать в рамках поездки, есть и вопрос о перспективах карьеры. По информации газеты, в Соединенных Штатах в ней видят одного из самых подходящих кандидатов на пост генсека НАТО.

Пока эту должность все еще занимает Йенс Столтенберг (с октября 2014 года). В феврале минувшего года стало известно, что он должен покинуть альянс, чтобы возглавить Центробанк Норвегии.

Но в конце того же месяца все изменилось. После начала проведения Россией спецоперации его попросили задержаться в альянсе до 30 сентября 2023 года. Столтенберг согласился. К слову, генсек НАТО не так давно признался, что ему было известно о начале СВО, но в ночь на 24 февраля он просто отправился спать.

РИА «Новости»

По данным La Repubblica, есть вероятность того, что он останется генеральным секретарем до лета 2024 года. Источники газеты утверждают, что с таким предложением собираются выступить США на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Зачем это нужно? Все ради фон дер Ляйен. К этому моменту как раз истечет срок ее службы в Еврокомиссии. При этом для самой чиновницы работа генсеком НАТО, скорее, представляет запасной план, так как она сама намерена переизбраться на пост главы ЕК, отметила газета.

Военным инициативам дадут по рукам

Размышляя о перспективах назначения фон дер Ляйен на пост генсека блока, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предположил, что глава ЕК в качестве кандидата действительно может быть более удобной для США, которые выступают бенефициарами альянса. А насколько этот опыт окажется удачным, говорит ее прошлое, заметил он в беседе с «360».

Армию ФРГ она развалила до предела, с НАТО тоже справится. Она никогда не имела никакого отношения к армии, но стала министром обороны. После чего была известная история, когда она собралась лететь в Грецию, но так и не долетела, потому что все пять оставшихся на ходу вертолетов бундесвера сломались, пока пытались ее довезти. Дмитрий Журавлев научный руководитель Института региональных проблем

Политолог обратил внимание, что генеральный секретарь альянса должен быть отличным дипломатом, потому что все-таки интересы внутри блока очень разные — можно выделить четыре основных вектора, которые задают американцы, британцы, поляки, немцы. И у них совершенно разное представление о том, что должен делать НАТО. Поэтому генсеку придется сводить эти представления к единой позиции, а это непростая задача.

«Он должен формулировать политические задачи для военных. С этим фон дер Ляйен не справится никогда. Если не считать задачей „разгром России и захват Владивостока“, какие-то другие задачи она сформулировать вряд ли сможет. Отказ от реализма — ее главное свойство. А это смертельно опасно для военной политики», — пояснил эксперт.

В случае, если фон дер Ляйен все-таки займет место Столтенберга, по оценке Журавлева, стоит ожидать усиления политической активности НАТО. До военной ее не допустят США, потому что не хотят развязывать войну с Россией, плюс скоро у американцев выборы. Того, кто приведет страну к такому противостоянию, не изберут никогда.

РИА «Новости»

«Поскольку главные все-таки в альянсе американцы, думаю, что военным инициативам фон дер Ляйен дадут по рукам. Но если ее оставить на свободе, она войну развяжет. Поэтому надеюсь, что главные хозяева НАТО — англичане и американцы — не позволят ей так хулиганить», — добавил политолог.

По мнению Журавлева, нужно учитывать, что в целом глава ЕК еще и очень плохой организатор. Поэтому даже если она что-то начнет делать, то организует процесс настолько плохо, что просто ничего не получится.

Другие кандидаты еще хуже

Среди других возможных претендентов на должность генсека блока называют министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, премьер-министра Эстонии Кайю Каллас и вице-премьера Канады Христю Фриланд. Все они ничем от фон дер Ляйен не отличаются, поскольку так же откровенно далеки от военных вопросов, подчеркнул Журавлев.

«Уоллес попадался нашим пранкерам Вовану и Лексусу. Человек с таким талантом не может руководить военной организацией. Каллас живет в своем мире — прибалты же исходят из того, что Россия обязательно завоюет Прибалтику. То есть там к общим мифам еще добавлен национальный», — пояснил специалист.

Эстонская дама добавит просто истерики в эту историю, а английский джентльмен попытается свернуть НАТО на свою сторону, потому что у Великобритании свое видение европейской политики, которое немного отличается от американской. Дмитрий Журавлев

По его словам, британцы хотят союза Англии, Польши и Прибалтики в борьбе с Россией. А США не хотят этого категорически. В свете этого вариант с выбором фон дер Ляйен выглядит более реалистичным, так как английско-эстонский более истеричный, чем американо-немецкий, добавил политолог.

Журавлев также обратил внимание на гендерное разнообразие среди вероятных кандидатов. По мнению специалиста, тренд выдвигать женщин на должности в оборонных ведомствах и военных организациях связан с давней теорией: якобы представительницы прекрасного пола в военном деле служат хорошим тормозом и остужают головы военным. Однако пример фон дер Ляйен показывает, что у нее голова гораздо горячее, чем у генералов, заключил эксперт.