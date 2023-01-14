Мир 14 января 2023, 13:19 Британский премьер пообещал передать Украине танки Challenger 2 — СМИ The Sun: премьер Британии Сунак 14 января сообщит Зеленскому об отправке танков Challenger Викимедиа

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение о поставках танков на Украину, сообщили источники газеты The Sun. По их словам, британские власти отправят в Восточную Европу сначала четыре танка Challenger 2, а позже последуют еще восемь машин. Глава правительства проинформирует об этом украинского президента Владимира Зеленского 14 января.

Собеседники издания из британского парламента рассказали, что власти отправят на Украину танки, стоящие на вооружении королевской армии.

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«Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна придерживаться своих обязательств перед Украиной», — заявил собеседник газеты.

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Днем 14 января Сунак запланировал телефонный разговор с Зеленским. Тогда украинскому президенту и сообщат о будущих поставках танков.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что западная тяжелая военная техника начала поступать в распоряжение ВСУ. По его словам, военным нужно больше поддержки.

Обозреватель издания Military Watch предположил, что Украина не сможет воспользоваться западными танками в Донбассе. Этому помешают слишком большой вес и особенности конструкции боевых машин, отметил он.