Мир 28 января 2023, 01:48 Британский полковник признал успехи российской армии на Украине Полковник Кемп: Россия добьется успеха в конфликте, британские СМИ не отражают правды РИА «Новости»

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Западные СМИ искажают информацию о происходящем на полях сражения на Украине. Россия добьется успеха в конфликте, заявил в эфире Sky News полковник британской армии Ричард Кемп.

Запад смотрит на конфликт глазами украинского генерального штаба и не учитывает позиции России. Это сильно искажает картину происходящего, считает британский военный.

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«А в реальности, пока мы тут с вами разговариваем, русские делают все, чтобы взять под контроль весь Донбасс и Восточную Украину. И весьма успешны в этом, к сожалению. Они выбивают украинцев артиллерией, продвигаются медленно и долго, но в конечном итоге, увы, думаю, добьются успеха на востоке Украины», — заявил Кемп.

С 20 января ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях потеряли минимум 10 самоходных гаубиц западного производства. Российские военные уничтожили немецкие PzH 2000, норвежские САУ M109A3GN и польские AHS Krab калибра 155 миллиметров. Днем ранее, 26 января, российская армия сорвала перевозку вооружений и боеприпасов, которые ВСУ пытались доставить в зону боевых действий.