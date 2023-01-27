Спецоперация 27 января 2023, 19:01 ВСУ потеряли не менее 10 западных гаубиц под Лиманом и Купянском за неделю — СМИ RT: ВСУ с 20 января потеряли не менее 10 западных гаубиц под Лиманом и Купянском РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие потеряли как минимум 10 самоходных гаубиц западного производства на Лиманском и Купянском направлениях всего за неделю — с 20 января. Такими сведениями располагает RT.

ВС России уничтожили гаубицы PzH 2000 немецкого производства, норвежские САУ M109A3GN и польские AHS Krab калибра 155 миллиметра. Российская армия применила барражирующие боеприпасы «Ланцет» и высокоточные снаряды «Краснополь».

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За применение зарубежных самоходных орудий под Купянском отвечали артиллеристы 67-й и 14-й бригад ВСУ, на Лиманском направлении — 66-я бригада. Именно в этих подразделениях отмечаются самые высокие потери среди офицеров-артиллеристов: с конца ноября погибли не менее 20 командиров батарей. Оставшиеся, разумеется, перегружены и не справляются с задачами.

Украинское командование вынуждено комплектовать западные орудия смешанными экипажами: знаниями для расчета параметров стрельбы обладает только командир, остальные вынуждены переобучаться за две — четыре недели после службы в танковых и пехотных частях. Отсутствие опыта сказывается на качестве выполнения боевых задач: экипажи невовремя выходят на позицию для стрельбы, нарушают режим маскировки.