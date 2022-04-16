Британский наемник Эйдлин назвал причину сдачи в плен

Воевавший в составе украинских войск британский наемник Эйден Эслин перед тем, как сложить оружие на заводе имени Ильича в Мариуполе отправил своим родным видео с объяснением своего поступка. Отрывок из ролика в своем Telegram-канале опубликовала телеведущая Ольга Скабеева.

В своем послании Эслин заявил, что вместе с другими украинскими военными продержался целый месяц, но из-за того, что у них кончились боеприпасы и еда, они решили сложить оружие.

«Если вы это смотрите, значит мы окружены. Мы продержались месяц, у нас закончились боеприпасы, еда. Вода — это все, что у нас осталось», — заявил наемник.

О задержании Эслина стало известно на этой неделе. Он приехал из маленького города с юга Англии. Сначала он отправился воевать в Сирию, а потом приехал на Украину, где вошел в состав морской пехоты ВСУ.

Сегодня жена задержанного на Украине политика Виктора Медведчука записала обращение к родным наемника с просьбой повлиять на правительство страны и предложить обмен взятых в плен британских боевиков на ее мужа.