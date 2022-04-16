Жена Медведчука предложила обменять мужа на задержанных на Украине британских наемников

Супруга задержанного на Украине депутата Верховной рады Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко выпустила видеообращения с предложением обменять опального политика на британских наемников, попавших в плен в Мариуполе. Ролики появились на ее YouTube-канале.

Первое обращение, записанное на русском языке, Марченко адресовала родственникам сдавшихся в плен британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Супруга политика заявила, что они принимали участие в боевых действиях в составе подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе и сдались в плен российской армии и силам ДНР.

«В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйджена и Шона путем их обмена на задержанного украинскими властями оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука», — заявила Марченко.

Второе видеообращение на английском языке телеведущая адресовала британскому премьер-министру Борису Джонсону.

Марченко заявила, что ее мужа задержали по политическим мотивам и фальшивому обвинению. Для его освобождения она предложила обменять Медведчука на двух британских граждан Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

«Господин премьер-министр, вы имеете большое влияние на президента Зеленского. Если вам не все равно, помогите родным и близким вернуть Эйдена и Шона. Помогите мне вернуть Виктора», — говорится в сообщении.

Виктора Медведчука задержали сотрудники СБУ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, политик несколько недель скрывался, но его поймали при попытке выехать из страны. Также он добавил, что готов отправить депутата Рады в Россию для обмена на пленных солдат.

Оксана Марченко опровергла заявление украинского лидера. Она подчеркнула, что адвокат ее мужа передала информацию в СБУ, что Медведчук переезжает в безопасное место из-за поступающих ему угроз. Назначенный ему судом домашний арест он продолжит отбывать в новых условиях.

По словам жены политика, украинские силовики знали, где находится ее муж, а задержание стало инсценировкой, так как реальных доказательств для обвинения они найти не смогли. Марченко подчеркнула, что уже несколько дней ей не сообщают о том, где находится ее муж. Она не исключила, что политика подвергают пыткам, чтобы выбить из него показания по несуществующим преступлениям.