Британский KFC принял Хасбика за ребенка

Британский KFС принял известного дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика) за ребенка. Сотрудники сети опубликовали его фотографию и решили пошутить.

«Когда мама говорит: „У нас дома есть еда“» — подписали снимок с Хасбиком представители KFС Великобритании.

К своей шутке они добавили фотографию блогера, который заехал на машине в один из ресторанов сети.

Многие пользователи написали в комментариях под постом, что на самом деле Магомедову 19 лет.

Ранее фото Хасбика напечатали в небольшой шотландской газете, приняв его за семилетнего мальчика, который впервые в жизни увидел снег. Из-за своей генетической болезни блогер не выглядит на свой возраст. Рост Хасбуллы не превышает одного метра, а вес — 20 килограммов.

Широкую известность дагестанскому блогеру принесла фраза: «Клубника бомба, честно говоря. Мой самый любимый». Он произнес ее в одном из своих роликов, который в итоге стал вирусным в социальных сетях. В начале декабря 2021 года Хасбик стал героем проморолика турнира по смешанным единоборствам UFC Vegas 44.