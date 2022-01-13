Шотландцы приняли Хасбика за семилетнего мальчика, который «никогда не видел снег»
Mash: шотландская газета напечатала фото Хасбика с подписью «7 лет, никогда не видел снег»
Фотографию дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова напечатали в небольшой шотландской газете, приняв его за семилетнего ребенка, который впервые в жизни увидел снег. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.
Фото с Хасбиком в пуховике напечатали в материале, посвященном играм детей в снегу.
«Хасбулла, семь лет, никогда не видел снегопад до прошлой недели», — указали в подписи к снимку.
Редакция газеты, которая выходит в округе Ренфрушир, просила жителей присылать милые фотографии с зимними забавами их детей. Вероятно, кто-то решил подшутить над авторами, отправив им фотографию с 19-летним маленьким человеком из Дагестана, который уже известен на весь мир.
Хасбик уже взрослый человек, но из-за генетической болезни его несложно принять за ребенка.
В декабре интернет-звезда из Дагестана угрожал расправой женщине, выложившей в Instagram видео с его предполагаемой сестрой.
Хасбик ранее также стал героем проморолика турнира по смешанным единоборствам UFC Vegas 44.