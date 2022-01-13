Шотландцы приняли Хасбика за семилетнего мальчика, который «никогда не видел снег»

Фотографию дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова напечатали в небольшой шотландской газете, приняв его за семилетнего ребенка, который впервые в жизни увидел снег. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Фото с Хасбиком в пуховике напечатали в материале, посвященном играм детей в снегу.

«Хасбулла, семь лет, никогда не видел снегопад до прошлой недели», — указали в подписи к снимку.

Редакция газеты, которая выходит в округе Ренфрушир, просила жителей присылать милые фотографии с зимними забавами их детей. Вероятно, кто-то решил подшутить над авторами, отправив им фотографию с 19-летним маленьким человеком из Дагестана, который уже известен на весь мир.

Источник фото: Telegram-канал Mash

Хасбик уже взрослый человек, но из-за генетической болезни его несложно принять за ребенка.

В декабре интернет-звезда из Дагестана угрожал расправой женщине, выложившей в Instagram видео с его предполагаемой сестрой.

Хасбик ранее также стал героем проморолика турнира по смешанным единоборствам UFC Vegas 44.