Мир 10 декабря 2023, 15:15 Британские депутаты вступили в заговор для возвращения Джонсона в кресло премьера DM: британские депутаты- консерваторы задумали заговор для возвращения Джонсона Keystone Press Agency / Global Look Press

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Группа депутатов-консерваторов британского парламента подготовила план по свержению действующего премьер-министра страны с поста главы правительства и лидера партии и возвращения Бориса Джонсона. Об этом со ссылкой на источники в консервативной партии сообщила газета Daily Mail.

Собеседники издания подчеркнули, что проводимый Сунаком проект по отправке нелегальных мигрантов в Руанду уже привел к значительному падению рейтингов партии перед весенними выборами. Возвращение на пост лидера Бориса Джонсона они назвали единственным способом избежать поражения.

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По словам источников, главный демарш запланирован на вторник, когда парламент начнет рассматривать подготовленный Сунаком законопроект об отправке нелегальных мигрантов в Африку.

Еще одним фактором, который заставил политиков начать борьбу против своего лидера, стала набирающая популярность Партии реформ главного идеолога Brexit Найджела Фараджа. Одним из вариантов участники заговора назвали объединение двух сил.

Официальный представитель Бориса Джонсона опроверг заявления о его политических амбициях. Он подчеркнул, что бывший премьер-министр увлечен написанием книги. Источник, близкий к Фараджу, заявил, что любые договоренности между двумя политиками закончатся плачевно.

В правительстве страны отметили, что действующий премьер-министр Риши Сунак возглавит партию на весенних выборах.

Сунак получил пост премьер-министра Великобритании в октябре прошлого года после того, как стал безальтернативным кандидатом после выхода из гонки Бориса Джонсона и главы палаты общин Пенни Мордонт. Бывший министр финансов стал самым молодым и самым богатым главой правительства Великобритании.