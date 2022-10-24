Сунак автоматически стал премьером Великобритании | 360°

24 октября 2022, 16:25
Сунак автоматически стал премьером Великобритании
Риши Сунак автоматически победил в борьбе за пост премьера Великобритании
Экс-глава британского Минфина Риши Сунак автоматически стал премьер-министром Великобритании и лидером правящей Консервативной партии. Об этом сообщили «Известия».
Лидер палаты общин британского парламента Пенни Мордонт объявила о прекращении борьбы за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства и сняла свою кандидатуру с выборов. Еще раньше претендовать на пост отказался бывший премьер Борис Джонсон.
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И Сунак, и Мордонт уже боролись за кресло премьера вместе с Лиз Трасс после отставки Джонсона.
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Свыше половины членов парламентской фракции Консервативной партии поддержали кандидатуру Риши Сунака на пост главы консерваторов и премьер-министра Великобритании. Экс-главу Минфина номинировали на этот пост 178 из 357 депутатов.
Ранее сообщалось, что союзники Джонсона могут помешать Сунаку стать премьером страны. Такое мнение выразили правительственные источники, написало РИА ФАН.
Великобритания
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