Сунак автоматически стал премьером Великобритании | 360°

Мир 24 октября 2022, 16:25 Сунак автоматически стал премьером Великобритании Риши Сунак автоматически победил в борьбе за пост премьера Великобритании Викимедиа

Читать 360tv в

Экс-глава британского Минфина Риши Сунак автоматически стал премьер-министром Великобритании и лидером правящей Консервативной партии. Об этом сообщили «Известия».

Лидер палаты общин британского парламента Пенни Мордонт объявила о прекращении борьбы за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства и сняла свою кандидатуру с выборов. Еще раньше претендовать на пост отказался бывший премьер Борис Джонсон.

Реклама

И Сунак, и Мордонт уже боролись за кресло премьера вместе с Лиз Трасс после отставки Джонсона.

Реклама

Свыше половины членов парламентской фракции Консервативной партии поддержали кандидатуру Риши Сунака на пост главы консерваторов и премьер-министра Великобритании. Экс-главу Минфина номинировали на этот пост 178 из 357 депутатов.

Ранее сообщалось, что союзники Джонсона могут помешать Сунаку стать премьером страны. Такое мнение выразили правительственные источники, написало РИА ФАН.