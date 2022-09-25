Британия захотела увеличить оборонный бюджет в два раза к 2030 году | 360°

Мир 25 сентября 2022, 03:28 Поделиться Telegram

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Viber Британия захотела увеличить оборонный бюджет в два раза к 2030 году Глава Минобороны Британии Уоллес: оборонный бюджет увеличится до £100 млрд к 2030 году Unsplash.com

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Новое правительство Великобритании планирует увеличить оборонный бюджет в два раза, к 2030 году он составит 100 миллиардов фунтов стерлингов. Об этом газете The Sunday Telegraph рассказал министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

«Согласно нынешним прогнозам, речь идет об оборонном бюджете в размере 100 миллиардов фунтов стерлингов к 2029–2030 годам. Сейчас он составляет 48 миллиардов фунтов стерлингов. За восемь лет это большая сумма», — отметил глава британского министерства обороны.

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Уоллес заявил, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена выполнить свои предвыборные обещания и увеличить траты на его ведомство до 3% ВВП.

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«Один из ее явных приоритетов как премьер-министра — мы будем инвестировать и тратить больше денег [на оборону]», — добавил Уоллес.

Глава Минобороны уточнил, что ведомство планирует улучшить способы сбора информации, наблюдения и разведки, а также борьбы с беспилотным вооружением.

Великобритания намерена потратить на военную помощь Украине еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Однако некоторые СМИ считают, что финансовые возможности Королевства для военной помощи иссякнут к концу 2022 года.

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