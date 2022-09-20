Великобритания решила потратить на военную помощь Украине еще более 2,5 миллиарда долларов | 360°

Все новости

Мир

20 сентября 2022, 08:19

Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за переговоры

Общество

20 сентября 2022, 08:15

Умер бывший футболист «Зенита» и сборной СССР Владимир Голубев

Реклама

Происшествия

20 сентября 2022, 07:50

При ДТП с маршруткой в Саратове пострадали 18 человек

Мир

20 сентября 2022, 07:32

Великобритания решила потратить на военную помощь Украине еще более 2,5 миллиарда долларов

Общество

20 сентября 2022, 07:20

Почти 150 экскурсий проведут в рамках проекта «Открой#Моспром» в Москве

Происшествия

20 сентября 2022, 07:11

Состояние 3 пострадавших от отравления угарным газом в Дербенте стабилизировалось

Спецоперация

20 сентября 2022, 06:44

Пентагон отказался отдать ВСУ свои истребители F-16

Спецоперация

20 сентября 2022, 06:20

Эрдоган призвал Украину пойти навстречу России

Спецоперация

20 сентября 2022, 06:00

ВСУ начали искать в Купянске сотрудничавших с Россией украинцев

Мир

20 сентября 2022, 07:32

Великобритания решила потратить на военную помощь Украине еще более 2,5 миллиарда долларов

FT: Великобритания собирается потратить на Украину еще 2,63 миллиарда долларов

Читать 360tv в

Великобритания намерена потратить на военную помощь Украине еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,63 миллиарда долларов) в следующем году. Об этом сообщила газета Financial Times.

По информации издания, премьер-министр страны Лиз Трасс объявит о предоставлении этой суммы Украине на этой неделе во время своего выступления на Генассамблее ООН. Та же сумма была выделена для данной стране в этом году. До этого Трасс заверила президента Владимира Зеленского, что украинская сторона может рассчитывать на поддержку Великобритании в долгосрочной перспективе.

Реклама

Ранее бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что среди прочего Украина получит «комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы». Всего за все время Соединенное Королевство выделило на военную помощь украинской стороне 4,6 миллиарда долларов, больше потратились только Соединенные Штаты.

Реклама

До этого западные СМИ написали, что новый премьер-министр Великобритании может привести страну к катастрофе. Не исключено, что государство не справится с чередой кризисов, окажется униженным или вовсе превратится в посмешище.

Великобритания

Украина

Деньги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама