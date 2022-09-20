Великобритания решила потратить на военную помощь Украине еще более 2,5 миллиарда долларов | 360°

Мир 20 сентября 2022, 07:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Великобритания решила потратить на военную помощь Украине еще более 2,5 миллиарда долларов FT: Великобритания собирается потратить на Украину еще 2,63 миллиарда долларов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Великобритания намерена потратить на военную помощь Украине еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,63 миллиарда долларов) в следующем году. Об этом сообщила газета Financial Times.

По информации издания, премьер-министр страны Лиз Трасс объявит о предоставлении этой суммы Украине на этой неделе во время своего выступления на Генассамблее ООН. Та же сумма была выделена для данной стране в этом году. До этого Трасс заверила президента Владимира Зеленского, что украинская сторона может рассчитывать на поддержку Великобритании в долгосрочной перспективе.

Реклама

Ранее бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что среди прочего Украина получит «комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы». Всего за все время Соединенное Королевство выделило на военную помощь украинской стороне 4,6 миллиарда долларов, больше потратились только Соединенные Штаты.

Реклама

До этого западные СМИ написали, что новый премьер-министр Великобритании может привести страну к катастрофе. Не исключено, что государство не справится с чередой кризисов, окажется униженным или вовсе превратится в посмешище.

0 0 0 0 0 0