Британию уличили в желании доминировать в Черном море из-за помощи в теракте ВСУ | 360°

Мир 29 октября 2022, 23:40 Британию уличили в желании доминировать в Черном море из-за помощи в теракте ВСУ Представитель ЛНР Мирошник: Британия помогла Украине, чтобы доминировать в Черном море РИА "Новости"

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Британские власти решили помочь Украине подготовить теракт в Севастополе, чтобы увеличить свое влияние в Черном море. Об этом ТАСС заявил глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Британцы, зная, что Россия выполняет свои обязательства, этим воспользовались для испытания своих новых вооружений, совершив атаку по целям, защищенным только договорным иммунитетом», — рассказал он.

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По словам Мирошника, подобными действиями Великобритания показывает свое присутствие в акватории Черного моря. Власти страны хотят диктовать свои условия и доминировать в этом регионе.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщило, что Россия решает вопрос применения практических мер в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном море.

Украинские националисты днем 29 октября атаковали корабли Черноморского флота России в Севастополе. Для этого они использовали беспилотники, которые сбила система противовоздушной обороны (ПВО). Глава Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку самой массированной с момента начала спецоперации.