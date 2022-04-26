Британия заявила о желании сохранить конфликт на Украине в пределах страны

Власти Великобритании не хотят, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы страны. С таким заявлением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Как отметил Джонсон, Великобритания не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за границы страны. По словам премьера, события на Украине не являются конфронтацией между Россией и НАТО.

Также он высказался о возможном обмене пленными британцами, которые воевали за ВСУ. Джонсон подчеркнул, что решение по этому вопросу будут принимать украинские власти, написал ТАСС.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что спецслужбы стран НАТО воюют с Россией руками Украины. Она пояснила, что страны Североатлантического альянса обучают бойцов ВСУ, а за «инструкторами» стоят спецслужбы.

Великобритания приняла новый пакет мер для поддержки Украины. В него добавили запрет экспорта в Россию продукции и технологий, которые могут использовать против Украины. При этом власти не уточнили, о каком именно оборудовании и технологиях идет речь.