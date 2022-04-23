Захарова, заявила, что спецслужбы стран НАТО воюют руками Украины

Страны НАТО участвуют в спецоперации РФ на Украине, но не напрямую. Они обучают ВСУ, а за «инструкторами» стоят спецслужбы, написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

«Если называть вещи своими именами — они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине», — предположила она.

Такой вывод Захарова сделала из недавнего конфликта экс-командующего войсками Польши Вальдемара Скшипчака и британского премьера Бориса Джонсона. Бывший военный обвинил английского политика в разглашении тайны НАТО о том, что британские инструкторы SAS уже обучают ВСУ в районе Львова. По словам Захаровой, это была секретная информация.

«Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские, американские, канадские и прочие „инструкторы“ давно пасут неонацистских боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО», — написала она.

Захарова предположила, что реальное количество «инструкторов» гораздо больше официальных данных. Численный состав представителей НАТО, обучающих ВСУ, измеряется не в десятках человек, а в «сотнях и тысячах».