Великобритания запретила поставлять в Россию оборудование для перехвата и мониторинга

Министерство международной торговли Великобритании объявило о запрете экспорта в Россию продукции и технологий, которые «могут использоваться против Украины». В частности на сайте ведомства идет речь об оборудовании для перехвата и мониторинга.

Новое ограничение вошло в пакет мер по поддержке Украины. Сообщается, что это закроет все существующие лазейки для покупки Россией этих товаров в Великобритании. Ранее британское правительство запретило импорт серебра, дерева, изделий из железа и стали, экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши, а также повысило пошлину на ввоз алмазов и каучука.

Кроме того, для поддержки бизнеса были отменены квоты и пошлины на поставку товаров из Украины, в том числе ячменя, меда, консервированных помидор и птицы. В министерстве объяснили, что таковой была прямая просьба украинского президента Владимира Зеленского.