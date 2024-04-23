Мир 23 апреля 2024, 20:44 Британия заявила о планах разместить в Польше свои истребители Сунак: Великобритания направит истребители Typhoon в Польшу в 2025 году piqsels

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Великобритания направит свои истребители Typhoon в Польшу в 2025 году для патрулирования воздушного пространства республики. Об этом британский премьер-министр Риши Сунак заявил на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

По словам Сунака, таким образом Британия покажет свое серьезное отношение к вопросу обеспечения противовоздушной обороны в республике.

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«Я могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь самолеты Typhoon королевских ВВС, подчеркивая то, что мы хотим помочь патрулировать небо Польши», — отметил он.

Ранее западные СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак пообещал Украине предоставить рекордный за всю историю Великобритании пакет военной помощи в 500 миллионов фунтов.

В беседе с «360» политолог Норат Аджамян заявил, что британские власти помогают Украине, чтобы затянуть конфликт с Россией и дать возможность батальонам ВСУ продержаться на поле боя.