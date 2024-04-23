Эксклюзив 23 апреля 2024, 19:42 Названа цель крупнейшего пакета помощи Британии Украине Политолог Аджамян: Британия помогает Украине, чтобы затянуть конфликт с Россией

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Анонсирование Великобританией крупнейшего пакета военной помощи Украине соответствует милитаристской идеологии Лондона. Об этом в беседе с «360» заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

«Помощь, которую Британия собирается выделять Украине, не должна никого удивлять. В этом отношении Лондон выглядит довольно последовательным, ведь с начала спецоперации он занял милитаристскую позицию, непримиримую по отношению к России, фактически отрицающую дипломатическое решение конфликта, которое устроило бы обе стороны», — сказал он.

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Аджамян напомнил, как лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, который принимал участие в переговорах с Россией с Стамбуле весной 2022 года, говорил о том, что Украина и Россия были близки к заключению мирного соглашения. И тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настоял на том, чтобы эти соглашения не заключали и боевые действия продолжились. На сегодняшний день Лондон продолжает общую политику активного противостояния России.

«После получения британского пакета помощи Украина вряд ли перейдет в активное контрнаступление, чтобы нанести решающее поражение российским войскам. Но не нужно недооценивать подобную помощь, в любом случае это поможет ВСУ противостоять более активно», — пояснил собеседник «360».

Политолог отметил, что последнее время Запад активно заявляет о том, что Россия якобы готовит более активное наступление в конце мая — начале июня. Не исключено, что Великобритания решила выделить рекордный пакет помощи, чтобы помочь Украине продержаться на поле боя, добавил он.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о выделении самого большого пакета помощи Украине во время визита в Польшу. Речь идет о 500 миллионах фунтов.