Мир 23 апреля 2024, 03:07 Британия пообещала Украине крупнейший пакет военной помощи Guardian: Украина получит от Британии военную помощь на сумму 500 млн фунтов РИА «Новости»

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Премьер-министр Риши Сунак пообещал властям Украины предоставить крупнейший за всю историю Великобритании пакет военной помощи. Речь идет о 500 миллионах фунтов, сообщило издание Guardian.

«Пакет включает 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование», — говорится в статье.

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Таким образом, общая сумма помощи, которую Украина получит со стороны Британии в этом финансовом году составит три миллиарда фунтов стерлингов. Финансирование выделят из резервов казначейства страны.

До этого британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания намерена ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire, чтобы передать его Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что новый пакет помощи со стороны США будет мощным, писал RT.