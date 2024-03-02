Происшествия 02 марта 2024, 16:26 Британский сухогруз Rubymar затонул в Аденском заливе Sky News Arabia: сухогруз Британии затонул после атаки хуситов в Аденском заливе Dietmar Hasenpusch / Global Look Press

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Сухогруз MV Rubymar, шедший под флагом Великобритании, затонул в Аденском заливе после атаки членов движения «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

«Кризисная группа по взаимодействию с судном Rubymar заявила, что судно MV Rubymar затонуло вчера вечером», — подтвердило эту информацию йеменское агентство Saba.

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Хуситы атаковали судно 18 февраля, а на следующий день рассказали об ударе. По их словам, сухогруз получил серьезные повреждения. При этом экипаж Rubymar успел эвакуироваться.

В Центральном командовании США заявили о попадании ракеты в сухогруз. Однако в военном ведомстве не сообщали о последствиях атаки.

В ноябре 2023 года хуситы пообещали, что будут атаковать британские и американские корабли, перевозящие грузы для Израиля. Ранее члены «Анасар Алла» напали на американский танкер Torm Thor в Аденском заливе.