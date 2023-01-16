Мир 16 января 2023, 20:03 Британия отправит на Украину сотню единиц БТР Министр обороны Уоллес: Великобритания передаст Украине БТР Bulldog и ПЗРК Starstreak РИА «Новости»

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ВСУ получат от Великобритании новые бронетранспортеры (БТР). Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес. Его слова привело агентство Reuters.

По словам Уоллеса, на Украину готовят к отправке 100 единиц бронетехники, среди которой будут БТР Bulldog. Он добавил, что Великобритания направит «десятки беспилотных летательных аппаратов» и управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.

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Британский министр уверен, что эти поставки повлияют на «изменение хода конфликта на Украине и вытеснят российские войска с территории республики».

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Накануне офис британского премьера Риши Сунака заявил, что в скором времени украинским военным передадут обещанные танки Challenger 2. После этого Великобритания организует отправку 30 самоходных гаубиц AS90. Также британские военные будут обучать бойцов ВСУ, как обращаться с передаваемым им вооружением.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра написал в Twitter, что Украина нуждается в большом количестве оружия. По словам министра, Нидерланды будут делать все для предоставления Украине необходимого для «удержания позиций на поле боя» вооружения.