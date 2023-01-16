Мир 16 января 2023, 01:11 Нидерланды призвали дать Украине больше оружия Глава МИД Нидерландов Хукстра: Украине нужно больше военной поддержки и оружия РИА «Новости»

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Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра написал в Twitter, что Украине нужно больше военной поддержки и вооружения. К такому выводу он пришел после беседы с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Было здорово подробно поговорить с моим дорогим коллегой Дмитрием Кулебой о потребностях Украины… Украине нужно больше военной поддержки и больше оружия», — заявил Хукстра.

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Нидерланды продолжат делать все для предоставления Украине всего необходимого для «удержания позиций на поле боя», отметил министр.

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Ранее подобное заявление сделал нидерландский премьер-министр Марк Рютте. Он пообещал президенту Владимиру Зеленскому помочь не только защитить себя, но и победить. В 2023 году Нидерланды планируют выделить Украине 2,5 миллиарда евро.

В конфликте на Украине виноват НАТО, который допускал ошибки в отношении России. Такое мнение высказал экс-советник Госдепартамента США Дэвид Филлипс. План по вхождению Украины в альянс и участие США в госперевороте стали ключевыми моментами.