16 января 2023, 01:11
Нидерланды призвали дать Украине больше оружия
Глава МИД Нидерландов Хукстра: Украине нужно больше военной поддержки и оружия
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра написал в Twitter, что Украине нужно больше военной поддержки и вооружения. К такому выводу он пришел после беседы с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
«Было здорово подробно поговорить с моим дорогим коллегой Дмитрием Кулебой о потребностях Украины… Украине нужно больше военной поддержки и больше оружия», — заявил Хукстра.
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Нидерланды продолжат делать все для предоставления Украине всего необходимого для «удержания позиций на поле боя», отметил министр.
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Ранее подобное заявление сделал нидерландский премьер-министр Марк Рютте. Он пообещал президенту Владимиру Зеленскому помочь не только защитить себя, но и победить. В 2023 году Нидерланды планируют выделить Украине 2,5 миллиарда евро.
В конфликте на Украине виноват НАТО, который допускал ошибки в отношении России. Такое мнение высказал экс-советник Госдепартамента США Дэвид Филлипс. План по вхождению Украины в альянс и участие США в госперевороте стали ключевыми моментами.
Украина
Нидерланды
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