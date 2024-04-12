Мир 12 апреля 2024, 10:24 Британия допустила передачу лазерного оружия Украине Шэппс: Британия может передать лазерное оружие DragonFire Украине U.S. Department of Defense

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Великобритания рассчитывает ускорить развертывание лазерного оружие дальнего действия DragonFire, чтобы, возможно, передать его Украине. Об этом заявил британский министр обороны Грант Шэппс, его процитировал телеканал Sky News.

По данным канала, изначально лазерное оружие собирались ввести в эксплуатацию в 2032 году. Теперь Минобороны Великобритании захотело изменить сроки на 2027 год. Шэппс отметил, что рассмотрит ускорение развертывания DragonFire, «чтобы украинцы, возможно, заполучили его».

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Министр сообщил, что лазерное оружие можно развернуть на суше, кораблях и дронах. По мнению главы британского Минобороны, DragonFire может иметь «огромные последствия» для конфликта.

«Не нужно много воображения, чтобы понять, каким полезным оно может быть, например, на Украине», — сказал Шэппс.

В январе 2024 года британское Минобороны заявило об успешных испытаниях DragonFire. В середине марта американское издание Newsweek сообщило, что пока Великобритания не планирует развертывать лазерное оружие на Украине.