Бразильские ученые разработали первый генетический тест на коронавирус

В Бразилии разработали первый в мире генетический тест для определения коронавируса. Он позволит одновременно тестировать в 16 раз больше образцов, а его точность оценивается в 100%.

Генетический тест разработала клиника «Альберт Эйнштейн», она запатентовала его во Всемирной организации по интеллектуальной собственности (PCT) в США. Как пишет портал G1, этот тест будет доступен для диагностики коронавируса с июня.

Для определения коронавируса понадобится слюна или носоглоточный секрет. Технически тест заключается в анализе небольших фрагментов ДНК. В случае с коронавирусом ученые адаптировали этот метод для выявления рибонуклеиновой кислоты (РНК).

По словам разработчиков, тест имеет точность 100% и исключает возможность получения ложноположительных результатов. Результаты готовятся в течение трех суток.

Главным плюсом генетического теста является его эффективность для массовой диагностики. С помощью него одновременно можно исследовать 1536 образцов, что в 16 раз больше обычного тестирования.

Бразилия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Сейчас она занимает третье место по числу случаев заражения. С начала эпидемии там выявили более 310 тысяч пациентов с COVID-19, за сутки стало известно о 17 тысяч новых случаев заболевания.