Бразилия запустит производство «Спутника V» в ближайшие дни

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стартует в Бразилии в ближайшее время. Об этом заявили в пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica, которая является партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Бразильские партнеры также намерены прибыть в Россию для обсуждения поставок вакцины, рассказали ТАСС в пресс-службе Uniao Quimica.

В среду бразильская компания сообщила о прибытии в столицу страны Бразилиа клеточного материала для производства препарата.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Он был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Накануне стало известно, что Египет проведет собственные клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам помощника министра здравоохранения страны Мухаммада Хассани, производители российского препарата передали все результаты проведенных исследований. Еще днем ранее власти Боливии провели ускоренную регистрацию «Спутника V». Глава РФПИ Игорь Дмитриев заявил, что «Спутник V» позволит спасти множество жизней граждан Боливии и остановит распространение коронавируса.