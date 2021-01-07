Вакцину «Спутник V» передали для клинических испытаний Египту

Чиновник отметил, что производители российского препарата передали все результаты проведенных исследований.

«Предполагается, что скоро начнутся клинические исследования в Египте», — сказал представитель Минздрава.

Как напомнило радио Sputnik, первой зарегистрированной в Египте вакциной от коронавируса стал китайский препарат «Синофарм».

Накануне власти Боливии провели ускоренную регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Государственное агентство по лекарствам и технологиям латиноамериканской страны взяло за основу данные по третьей фазе клинических испытаний, которые прошли в России, и выдало лицензию на использование вакцины.

Такое решение «спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса», привела «Газета.ru» слова Дмитриева.

Планируется, что в Боливию поставят 5,2 миллиона доз «Спутника V». Этим препаратом привьют 20% населения.