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    07 января 2021, 19:06

    Вакцину «Спутник V» передали для клинических испытаний Египту

    Анатолий Минкин

    Египет проведет собственные клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения страны Мухаммада Хассани.
    Вакцину «Спутник V» передали для клинических испытаний Египту

    Чиновник отметил, что производители российского препарата передали все результаты проведенных исследований.

    «Предполагается, что скоро начнутся клинические исследования в Египте», — сказал представитель Минздрава.

    Как напомнило радио Sputnik, первой зарегистрированной в Египте вакциной от коронавируса стал китайский препарат «Синофарм».

    Накануне власти Боливии провели ускоренную регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Государственное агентство по лекарствам и технологиям латиноамериканской страны взяло за основу данные по третьей фазе клинических испытаний, которые прошли в России, и выдало лицензию на использование вакцины.

    Такое решение «спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса», привела «Газета.ru» слова Дмитриева.

    Планируется, что в Боливию поставят 5,2 миллиона доз «Спутника V». Этим препаратом привьют 20% населения.