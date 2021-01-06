Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Боливии

В организации препарат получил одобрение Государственного агентства по лекарствам и технологиям на основе данных по третьей фазе клинических испытаний, которые прошли в России.

Глава РФПИ Игорь Дмитриев заявил, что «Спутник V» позволит спасти множество жизней граждан Боливии и остановит распространение коронавируса.

«Мы высоко ценим партнерство с регулирующими органами Боливии и ожидаем одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру», — сказал он.

Власти Боливии и РФПИ заключили соглашение о поставках в страну 5,2 миллиона доз вакцины от коронавируса в конце декабря. Поставленный в латиноамериканскую страну препарат позволит обеспечить прививками 20% населения.

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Германии будет возможно только после разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Как сообщило издание «Политика сегодня», такое заявление сделала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Она не уточнила, направляла ли российская сторона запрос на регистрацию, и предложила напрямую обратиться в EMA.