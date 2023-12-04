Мир 04 декабря 2023, 08:22 Бразилия на фоне санкций нарастила товарооборот с Россией Посол Бразилии заявил о росте торговли с РФ вопреки санкциям Unsplash

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Бразилия проигнорировала санкции Запада и нарастила объемы взаимной торговли с Россией. Страны преодолели проблемы в области страхования, логистики и проведения платежей, сообщил РБК посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

«У нас нормальные торговые отношения с Россией, мы расширяем двустороннюю торговлю. Так что для нас вопрос санкций не является проблемой, потому что мы их не соблюдаем», — сказал он.

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По словам посла, Бразилия соблюдала лишь ограничения, введенные Совбезом ООН, а не отдельными странами. Родриго де Лима Баэна Соарес подтвердил, что антироссийские санкции создали проблемы при страховании, логистике и проведении платежей. Например, подорожала страховка и вслед за ней сами товары. Но эти трудности, по его словам, преодолели. Дипломат заявил, что Россия и Бразилия нарастили взаимную торговлю до рекордного уровня.

Обе стороны продолжили рассчитываться в долларах. Родриго де Лима Баэна Соарес напомнил, что Лула да Силва в январе предложил перейти на оплату в национальной валюте, но это, по словам дипломата, непростая задача.

Россия в 2022 году нарастила торговлю со странами БРИКС, в том числе Бразилией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Сотрудничество расширили в областях сельского хозяйства и экономики.