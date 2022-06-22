Путин рассказал о переговорах по увеличению импорта из Китая и Индии

Россия увеличила сотрудничество со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в области торговли, экономики и сельского хозяйства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам Делового форума БРИКС.

Он отметил, что за первые три месяца этого года товарооборот российских производителей со странами «Пятерки» увеличился до 45 миллиардов долларов.

«Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что отечественные компании существенно нарастили поставки нефти в Китай и Индию. Также развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства и IT-сектора.

«Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии», — подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что бизнес предпринимает все больше шагов для перестройки логистических маршрутов и налаживания новых технологических цепочек. Он добавил, что Россия готова работать со всеми странами на принципах уважения интересов друг друга и верховенства международного права.