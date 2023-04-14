Эксклюзив 14 апреля 2023, 01:10 Ядовитая валюта. Мир устал от долларовой зависимости «Голос Мордора»: американский доллар паразитирует и тянет весь мир в рабство Pxhere

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В Бразилии раскритиковали США и призвали положить конец доминированию доллара. Неудивительно, ведь американцы давно используют свою валюту как инструмент для порабощения мира. Страна отказалась от производственной экономики и теперь паразитирует даже на ближайших союзниках, напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

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Выжать все соки

Президент Бразилии Лула да Сильва выступил с жесткой антиамериканской речью и призвал «положить конец доминированию доллара США в торговле».

Лула да Сильва не единственный лидер крупной мировой державы, который так думает. Даже не говоря о Китае, или Индии, в мире немало значимых стран, лидеры которых понимают, насколько ядовит доллар США и сколько вреда приносит.

Доллар США не первая мировая валюта. Удобные для международных расчетов валюты существовали и до него. В принципе, в этом нет ничего плохого. Но только в том случае, если страна-хозяин этой валюты не злоупотребляет своим положением.

Самая главная проблема в том, что доллар — первая, ничем не обеспеченная мировая валюта. Вернее, не обеспеченная ничем физическим.

Раньше страны-хозяева таких валют имели мощнейшие индустриальные экономики, сырьевые ресурсы, валюты обеспечивались золотом, другими драгоценными металлами и экономическими активами государств.

Американская пустышка

У доллара ничего этого нет. Хотя относительно недавно в США и была очень мощная производственная экономика, которая выпускала товары, что ценились во всем мире — от джинсов и зажигалок до автомобилей.

Все это было всего несколько десятилетий назад, но США добровольно от такой экономики отказались, так как сочли, что лучше всего использовать статус мирового гегемона, чтобы паразитировать на всем мире.

И их доллар — главный инструмент этого паразитирования, позволяющий сосать соки со всех стран в мире, включая даже своих ближайших союзников.

Pxhere

Крах долларовой политики

Этому неизбежно придет конец. Мир слишком устал от долларовой зависимости, да и хозяин доллара потерял последние остатки стыда и совести.

США уже мало просто паразитировать на других странах, они хотят сделать этот статут постоянным, незыблемым. Так, чтобы те, кто осмелился бы против него выступить, сразу становились странами-изгоями.

США возомнили, что смогут стать самой главной страной на планете, которой будет подчинено абсолютно все — от торгово-денежных потоков и до назначения руководства целых стран. А для несогласных будут авианосцы, ракеты «Томагавк» и экспедиционные корпуса.

Власти США постоянно говорят о каком-то прогрессе. Но правда в том, что они сами тянут весь мир в самое темное прошлое. Даже не в феодализм, а в настоящее рабство, прикрытое красивыми лозунгами о свободе и демократии.

Но крах такой политики и доллара как главного инструмента порабощения мира неизбежен. Да, это не будет быстро, может занять годы, но лечение от тяжелой болезни часто бывает длительным и мучительным.

Но другого выхода нет. Потому что болезнь смертельна.