Мир 31 января 2024, 20:12 Боррель раскрыл, сколько ЕС потратил на вооружения для ВСУ в 2022 и 2023 годах Боррель: Украина получила в 2022 и 2023 годах вооружение на 28 млрд евро РИА «Новости»

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В 2022 и 2023 годах Украина получила от ЕС и стран союза вооружения на общую сумму в 28 миллиардов евро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. В 2024-м, по его словам, планируется поставить Киеву оружие на 21 миллиард евро, сообщило РИА «Новости».

Данные об этих затратах Боррель привел после неформального заседания в Брюсселе глав министерств обороны стран Евросоюза.

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«Институты ЕС и страны Евросоюза вместе поставили Украине в 2022 и 2023 годах вооружений на 28 миллиардов евро», — указал он.

Тут же Боррель обратил внимание, что расходы будут расти и в этом году помощь достигнет 21 миллиарда евро.

Известно, что выделению новых пакетов помощи Украине от ЕС препятствовали власти Венгрии и Словакии. Однако в среду, 31 января, стало известно, что обе страны собрались пойти на компромисс, поскольку коллективный Запад оказал на них беспрецедентное давление.