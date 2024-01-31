31 января 2024, 03:23
«Конкретная оплеуха». Венгрия унизила главу украинского МИД Кулебу
Депутат Рады Дубинский: Венгрия отвесила оплеуху Кулебе на встрече в Ужгороде
Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, отвесив ему «конкретную оплеуху» перед встречей с украинской делегацией в Ужгороде. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
Дубинский так прокомментировал заявление венгерского политика от партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи о претензиях на Закарпатье.
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По его словам, это «не марионеточное поведение, а вполне конкретная оплеуха» перед приездом главы венгерского МИД Петера Сийярто.
«Во-первых, это тест на проверку прочности — вызовет ли Украина посла Венгрии в МИД для вручения ноты и разъяснений, или не рискнет. Во-вторых, демонстрация сильной позиции Венгрии, с министром иностранных дел которой встречу не отменят даже после такой наглой выходки», — подчеркнул депутат.
Дубинский также посчитал это намеком на то, что Венгрия сохранит свое вето по вопросу оказания помощи Украине на саммите Евросоюза 1 февраля. И, наконец, он увидел в этом обнуление авторитета Кулебы и месть за намеки о пророссийской позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Когда ты всех обзываешь „обиженной сосиской“, приходит момент, когда тебе засовывают ее в задницу», — резюмировал Дубинский.
Ранее Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп — единственный из мировых лидеров, кто может остановить конфликт на Украине.
Венгрия
Киев
Украина
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