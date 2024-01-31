Мир 31 января 2024, 03:23 «Конкретная оплеуха». Венгрия унизила главу украинского МИД Кулебу Депутат Рады Дубинский: Венгрия отвесила оплеуху Кулебе на встрече в Ужгороде РИА «Новости»

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Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, отвесив ему «конкретную оплеуху» перед встречей с украинской делегацией в Ужгороде. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Дубинский так прокомментировал заявление венгерского политика от партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи о претензиях на Закарпатье.

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По его словам, это «не марионеточное поведение, а вполне конкретная оплеуха» перед приездом главы венгерского МИД Петера Сийярто.

«Во-первых, это тест на проверку прочности — вызовет ли Украина посла Венгрии в МИД для вручения ноты и разъяснений, или не рискнет. Во-вторых, демонстрация сильной позиции Венгрии, с министром иностранных дел которой встречу не отменят даже после такой наглой выходки», — подчеркнул депутат.

Дубинский также посчитал это намеком на то, что Венгрия сохранит свое вето по вопросу оказания помощи Украине на саммите Евросоюза 1 февраля. И, наконец, он увидел в этом обнуление авторитета Кулебы и месть за намеки о пророссийской позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Когда ты всех обзываешь „обиженной сосиской“, приходит момент, когда тебе засовывают ее в задницу», — резюмировал Дубинский.

Ранее Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп — единственный из мировых лидеров, кто может остановить конфликт на Украине.