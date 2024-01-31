Мир 31 января 2024, 11:10 Власти ЕС склонили Венгрию и Словакию к компромиссу по Украине Евросоюз склонил Фицо и Орбана к компромиссу по Украине РИА «Новости»

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Власти Венгрии и Словакии решили пойти на компромисс по Украине, поскольку коллективный Запад оказал на них беспрецедентное давление. Об этом написала газета Financial Times.

Премьер Словакии Роберт Фицо согласился не блокировать выделение ЕС в адрес Киева 50 миллиардов евро, а также не мешать словацким производителям продавать оружие.

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Западные СМИ писали, что Европа грозилась подорвать экономику Венгрии, если премьер Виктор Орбан не пойдет на уступки Брюсселю в украинском вопросе. От политика ждут, что на саммите ЕС 1 февраля он поддержит решения блока. В противном случае Венгрию могут лишить права голоса.

Издание Politico отметило, что у Брюсселя есть механизм, предусмотренный седьмой статьей Договора о ЕС, согласно которому нарушителя общих принципов блока лишают голоса. Однако некоторые члены ЕС не хотят использовать этот пункт, поскольку боятся, что в будущем это обернется против них.

Bloomberg написал, что Венгрия уже пошла на уступки ЕС. Власти больше не возражают против создания фонда военной помощи Украине с бюджетом в пять миллиардов евро в год.

Ранее Орбан предположил, что, если бы Дональд Трамп остался у власти, Европе не пришлось бы искать средства для помощи Киеву.