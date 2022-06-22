Калининград объяснил, как будет везти несанкционные грузы в регион

Калининградской области нужно будет несколько недель для переориентирования грузов, не подпавших под санкции, с паромов на железную дорогу. Грузы, транзит которых Литва ограничила, пойдут морем. Такое заявление сделал губернатор Антон Алиханов.

«Нам нужно будет какое-то время, может быть, несколько недель, чтобы несанкционные грузы с паромов переориентировать на ж/д наоборот и санкционные переориентировать на морской тип транспорта. Это оперативная работа, и мы ее сейчас ведем», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Алиханов подчеркнул, что не будет задержек по доставке грузов морем.

«Если считать все те дни простоя, которые периодически создавали нам литовцы как на белорусско-литовской границе, так и на российско-литовской границе, то можно сказать, что здесь [в доставке грузов по морю] <…> никаких задержек в плане поставок грузов не будет», — отметил он.

Глава региона ответил на вопрос ведущего Владимира Соловьева, приведет ли ситуация с транзитом к задержке сдачи социальных объектов в Калининградской области. По словам Алиханова, пока нельзя однозначно сказать, что не приведет.

Губернатор напомнил, что власти делают сейчас все возможное, чтобы доставка грузов по морю оказалась не дороже транспортировки сухопутными маршрутами через Литву. Он также подтвердил, что сухопутный транзит грузов через Литву, который попал под санкции Евросоюза, практически полностью заблокирован.