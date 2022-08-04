Боррель назвал законным визит Пелоси на Тайвань

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Нэнси Пелоси на Тайвань являлась полностью законной, а у КНР нет повода использовать ее в качестве предлога для военной агрессии. Об этом в Twitter написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, подобные международные поездки являются обычной рутиной для законодателей.

«Это нормально. У Китая нет повода использовать поездку Пелоси как основание для начала военной деятельности в районе Тайваня», — написал Боррель.

Пелоси прибыла на остров вечером 2 августа, несмотря на жесткую позицию со стороны китайских властей. Она провела личную встречу с администрацией Тайваня и улетела 3 августа.

Армия Китая в ответ на ее визит проведет масштабные военные учения в шести районах рядом с Тайванем.