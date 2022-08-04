Боррель назвал законным визит Пелоси на Тайвань
Жозеп Борель назвал правомерным поездку представителя США Пелоси на Тайвань
Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Нэнси Пелоси на Тайвань являлась полностью законной, а у КНР нет повода использовать ее в качестве предлога для военной агрессии. Об этом в Twitter написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, подобные международные поездки являются обычной рутиной для законодателей.
«Это нормально. У Китая нет повода использовать поездку Пелоси как основание для начала военной деятельности в районе Тайваня», — написал Боррель.
Пелоси прибыла на остров вечером 2 августа, несмотря на жесткую позицию со стороны китайских властей. Она провела личную встречу с администрацией Тайваня и улетела 3 августа.
Армия Китая в ответ на ее визит проведет масштабные военные учения в шести районах рядом с Тайванем.