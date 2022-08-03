Пелоси покинула Тайвань

Самолет спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси покинул Тайвань. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24.

Таким образом, пребывание политика на острове длилось 19 часов 20 минут. Следующим пунктом в азиатском турнире Пелоси станет Сеул.

Пелоси прилетела на Тайвань накануне вечером, за ее спецбортом в онлайн-режиме следили около 300 тысяч человек. Она приземлилась в аэропорту Тайбэя, дала журналистам небольшую пресс-конференцию, заявив, что ее поездка полностью согласуется с поведением США в отношении Китая.

Визит политика на Тайвань вызвал резкую реакцию со стороны властей Китая. МИД выпустил официальное заявление, назвав прилет Пелоси грубейшим нарушением территориальной целостности и суверенитета единого Китая, писал RT.

Российский МИД счел поездку Пелоси на остров попыткой США отвлечь внимание от темы Украины и собственных экономических проблем, в частности, высокой инфляции в стране.