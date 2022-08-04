Китай проведет учения в шести районах вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет масштабные учения в шести районах вокруг Тайваня. Отработка маневров начнется в четверг, 4 августа.

Как сообщали китайские журналисты, масштабные учения стартуют в 12:00 по пекинскому времени (07:00 по московскому). Отработка маневров в шести районах вокруг острова продлится до воскресенья, 7 августа.

Программа учений предполагает боевые стрельбы, поэтому власти страны запретили пассажирским самолетам и морским судам заходить в определенные акватории. Три из шести районов находятся в местах, которые администрация Тайваня считает своими территориальными водами. Речь идет о зонах рядом с северо-западным побережьем острова и акватории к юго-западу от него, уточнил ТАСС.

Как заявила тайваньская пресса, столь масштабные учения могут считаться блокадой острова. Оборонное ведомство Тайваня назвало действия НОАК попыткой военного запугивания населения.

Китайские власти приняли решение о проведении учений после поездки на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал недовольство руководства страны.