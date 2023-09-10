Мир 10 сентября 2023, 00:04 Борис Джонсон стал почетным доктором во Львовском университете Sky News: Борис Джонсон стал почетным доктором во Львовском университете РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко в ходе своей поездки на Украину. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В материале сказано, что такая степень присуждается тем, кто совершил некие заслуги, однако не имел прямого отношения к учреждению. Телеканал опубликовал кадры с торжественной церемонии вручения. На них Джонсон облачен в черный плащ и шляпу.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с Джонсоном. По его словам, экс-премьер Британии с самого начала конфликта на Украине помогал киевскому режиму. Он отметил, что политик до сих пор оказывает Киеву международную поддержку.

В июле Борис Джонсон потребовал принять Украину в НАТО немедленно и без условий. По словам бывшего британского премьера, ни одно государство не нуждалось в этом так сильно, как украинская сторона. Киев тратит много сил, чтобы добиться присоединения к блоку.