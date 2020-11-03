«Борьба между цивилизацией и варварством»: Курц рассказал о пострадавших в теракте в Вене

Врачи борются за жизни пострадавших при террористической атаке в Вене. Всего ранены 14 человек.

Еще четверо жителей Вены погибли при атаке террористов. Подтвердился исламистский характер нападения, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц. Его слова приводит ТАСС. Он также заявил, что Вена не позволит себя запугать. Власти страны найдут и привлекут к ответственности всех, кто стоит за нападением в столице.

По словам Курца, теракт нельзя назвать столкновением австрийцев и мигрантов. Это борьба «между цивилизацией и варварством».

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. Несколько человек открыли стрельбу по мирным жителям в центре города. Одного из нападавших полиция ликвидировала, остальных ищут. Австрия решила усилить охрану на границах. Такое же решение приняли власти Германии.

Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру, президенту и народу Австрии. Он пообещал наладить эффективное сотрудничество с Веной по вопросам противодействия терроризму. В Кремле заявили, что произошедшее в Австрии — это «жесткое и циничное преступление».