Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру Австрии после теракта

Президент Владимир Путин выразил соболезнования австрийскому коллеге и канцлеру после серии нападений в Вене. По последним данным, там погибли четыре человека.

Владимир Путин также подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами в борьбе терроризмом.

«Глава России решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, российский президент передал соболезнования семьям погибшим и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Теракт в Вене произошел 2 ноября. Неизвестные устроили перестрелку в самом центре города. Сначала была стрельба у главной синагоги города, после еще на нескольких людных улицах.

Джихадисты взяли на себя ответственность за террористическую атаку в Вене. Они назвали это «частью счета» за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.