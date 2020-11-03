Германия усилила охрану границы с Австрией после теракта в Вене

Границы между Германий и Австрией будут охранять сильнее после теракта в Вене. При стрельбе в столице страны погибли четыре человека.

«Наши силы соответствующим образом усилили надзор», — сообщил представитель полиции в Потсдаме. Его слова приводит сайт «Tagesschau».

Немецкие полицейские считают, что именно контроль границы сейчас важен «в тактическом отношении».

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. Несколько человек открыли огонь по мирным жителям в разных частях города. Погибли как минимум четверо. Одного из нападавших полиция ликвидировала. Ответственность за произошедшее взяли на себя исламисты. Власти Австрии отменили занятия в школах 3 ноября и попросили жителей Вены не посещать центр города, а лучше вообще остаться дома.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Австрии и семьям погибших и пострадавших. Он заявил, что Москва готова к самому близкому сотрудничеству с Веной в вопросах противодействия терроризму. В Кремле назвали теракт в Австрии «жестким и циничным преступлением».