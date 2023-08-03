Мир 03 августа 2023, 23:56 Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия Pxhere

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп не признал свою вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не виновен», — сказал бывший американский президент после адресованного ему вопроса судьи о его позиции.

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Трамп также заявил, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд будет обвинять его в выдуманных преступлениях по указанию нынешнего главы государства Джо Байдена. В социальной сети Truth Social политик отметил, что его вынудили тратить большое количество времени и денег на свою защиту.

До этого, как писали западные СМИ, в письме к своему избирательному штабу Трамп сообщил, что ему грозит 561 год тюрьмы в рамках дел о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Политик призвал своих сторонников вместе с ним мирно выступить против скатывания США в тиранию. Трамп также предложил делать пожертвования на его избирательную кампанию.